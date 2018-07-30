Асылбека УМАРОВА приговорили к 11 годам заключения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 30 июля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам был вынесен приговор Асылбеку УМАРОВУ, обвиняемому в убийстве бывшей снохи Акерке КОЗЫКЕШЕВОЙ. Асылбек Умаров был признан виновным по ст. 99 УК РК "Убийство". Ему назаначено наказание в виде 11 лет заключения в колонии максимальной безопасности. Кроме того он будет обязан выплатить 5 млн тенге семье погибшей Акерке в качестве моральной компенсации и 1,4 млн тенге в качестве материальной компенсации. К слову, подсудимый заявил, что обжаловать приговор не намерен. Также суд вынес частное постановление в адрес начальника ДВД ЗКО за бездействие сотрудников, так как накануне своей гибели Акерке звонила по номеру 102 и просила помощь, сказав, что УМАРОВ угрожает ей расправой. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной и чистосердечного признания. Отягчающих обстоятельств в деле суд не выявил. Напомним, Асылбек УМАРОВ был арестован 11 апреля по обвинению в убийстве своей снохи Акерке КОЗЫКЕШЕВОЙ.  На первом же судебной заседании Асылбек УМАРОВ признал свою вину и заявил, что не хотел убивать девушку. Якобы она сама спровоцировала его на этот поступок. Однако мама погибшей Бибигуль ЕРМУХАНОВА и её представитель уверены, что обвиняемый действовал не один. На суде мама Акерке попросила суд о самом строгом наказании. Так же прокурор ходатайствовал суд о вынесении частного постановления в адрес руководителя ДВД области по вопросу бездействия сотрудниками МПС. Сам обвиняемый  Асылбек УМАРОВ в своем последнем слове попросил суд дать ему поменьше. Фото Медета МЕДРЕСОВА