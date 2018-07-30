Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, в апреле сотрудниками ДЧС ЗКО была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства в области гражданской защиты (пожарной безопасности) ТОО «Батыс су арнасы». - В ходе проверки были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, за которые товарищество с ограниченной отвественностью было привлечено к административной ответственности в виде штрафа 120 тысяч 250 тенге. Руководству ТОО было вручено предписание с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения, - сообщил Ерлан Турегелдиев. - Буквально на днях проведена проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания, которая показала о не устранении противопожарных мероприятий. В результате за неисполнение предписания государственного инспектора протокол по делу об административном правонарушении направлен в специализированный административный суд г. Уральск. 27 июля административный суд вынес решение о привлечении ТОО к административной ответственности в виде штрафа на сумму 841 750 тенге.