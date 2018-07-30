Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, на территории Актюбинской области прошло ОПМ «Нелегал», целью которого является пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью на территории Республики Казахстан, усиление контроля за пребыванием иностранцев, соблюдения гражданами РК требований законов Республики Казахстан по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления миграционной службы ДВД Актюбинской области решением суда за пределы страны выдворили более 104 иностранных граждан, которые нелегально проживали на территории области. - К административной ответственности привлечено 535 иностранцев и граждан Республики Казахстан. В ходе проведения операции выявлено и привлечено к административной ответственности 391 иностранец, в том числе 15 граждан КНР за нарушение миграционного законодательства. К административной ответственности привлечены 144 гражданина Республики Казахстан, в том числе принимающая сторона - 18 и работодателей - 20, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. В ходе ОПМ «Нелегал» также были выявлены и привлечены к административной ответственности иностранцы, осуществляющие незаконную трудовую деятельность из строящихся объектов и соответственно привлечены работодатели за незаконное использование иностранной рабочей силы.