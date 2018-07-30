Жители ЗКО получили сообщения с предупреждением о непогоде на 31 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 31 июля в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ожидается гроза, - говорится в сообщении.