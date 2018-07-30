Он проинспектировал ход проводимого капитального ремонта Дом культуры в селе Узынколь Жанибекского района. По словам директора Дома культуры Елтая Аубекерова, в типовом здании, построенном в 1990 году, последний раз текущий ремонт был проведен в 2005 году, в ходе которого была отремонтирована кровля. По словам руководителя подрядной компании – ТОО «Символ» Ескайыра Елемесова, на реализацию данного проекта выделен 41 миллион тенге, ремонтные работы начались в июне, а завершить их планируется в середине сентября нынешнего года. Также подрядчик обещал, что приложат все усилия для того, чтобы завершить ремонтные работы раньше намеченного срока. На сегодняшний в Доме культуры на 180 мест проводятся внутренние отделочные работы, также заменена кровля, отопительная система, устанавливаются лампы освещения. Кроме того, Габидолла Оспанкулов посетил сельский фельдшерско-акушерский пункт, сад-ясли «Ұзынкөл» и среднюю общеобразовательную школу. В селе Жанибек заместитель акима ознакомился с деятельностью летнего лагеря отдыха «Балдәурен», школы-лицея №1, центра внешкольной работы, центра экологии и детско-юношеского туризма, Детско-юношеской спортивной школы, Жанибекского колледжа имени М.Ихсанова, средней школы имени Т.Жарокова. Также замакима побывал на совещании по реализации программы «Рухани жаңғыру» с участием работников и ветеранов труда сфер образования, культуры.

Далее замакима побывал в Жанибекском филиале Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, интернате при СОШ имени Т.Жарокова.