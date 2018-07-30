Тротуар в мкр.Жулдыз Жители пригородных микрорайонов Самал и Жулдыз в социальных сетях в минувшие выходные распространили фото тротуаров, которые деформировались после наезда на них транспортных средств. Как выяснилось, тротуар, построенный на 26 улице в мкр.Самал, разрушился после того, как по нему проехал грузовик марки Shacman. Результат - развороченная пешеходная дорожка и бордюры. Мнение местных жителей разделилось - одни винили водителей, которые разворотили вновь постеленные пешеходные дорожки, вторые осуждали некачественную работу подрядной организации, которая занимается строительством дорог и тротуаров в Атырау и его пригороде. - Халтура а не работа! Сразу видно, что асфальт не уплотнили под тротуар, земля мягкая, - пишет пользователь @akhussainov. - Почитайте, какую нагрузку должна выдерживать дорожка, а какую дорога. Если по дороге будут разъезжать на "Камазе", то как ее не клади, она не выдержит. Наверно, тот кто проехал тоже как вы удивлялся - дескать, как положили плохо. Надо бережно относиться к тому,что есть, а возмущаться все мастера, - пишет zhkossana@zhanara_urazova. Как рассказал начальник отдела строительства г.Атырау Тимур Басаров, специалисты отдела в настоящее время приступили к изучению состава асфальтового покрытия на указанных тротуарах. -Мы намерены проверить состав и качество асфальта, потому что качественно положенное покрытие не должно рассыпаться и деформироваться под каким-либо давлением, оно должно быть прочным. Проведем соответствующий анализ и обяжем подрядную организацию - ТОО "Атырау Колик" переделать работу, - рассказал Тимур Басаров.Тротуар в мкр.Самал