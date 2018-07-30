Семь человек погибли в страшном ДТП в ЗКО (видео)

Трагедия произошла в ночь на 30 июля на трассе в Сырымском районе ЗКО, недалеко от поселка Тоганас, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подробности ДТП неизвестны. Очевидцы прислали видео, на котором снято, как на трассе горят два автомобиля. Причем голос за кадром говорит, что на одной из машин российские номера. Заместитель акима Сырымского района Ербулат АХМЕТОВ заявил, что им о произошедшем ничего не известно. Между тем, стало известно, что в страшном ДТП погибли 7 человек. Однако получить комментарий от полицейских и сотрудников ДЧС ЗКО не удалось. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 3.15. - Все участники ДТП погибли на месте. Карета скорой помощи никого не забирала. Все трупы забрала полиция, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА, подтвердив, что погибших было семеро. Подробности ДТП выясняются.