Пожар в ресторане «Руслан» по ул. Еркосай в Бейнеу произошел вчера, 29 июля. Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 21.17. - Площадь горения составила 680 квадратных метров. Ресторан сгорел полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину и ущерб от возгорания устанавливает дежурный дознаватель. В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники, - сообщили спасатели. По словам очевидцев, возможной причиной пожара стали искры от фейверка. В ресторане проходила свадьба.