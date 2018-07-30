Пожар в ресторане «Руслан» по ул. Еркосай в Бейнеу произошел вчера, 29 июля. Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в 21.17.
- Площадь горения составила 680 квадратных метров. Ресторан сгорел полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину и ущерб от возгорания устанавливает дежурный дознаватель. В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники, - сообщили спасатели.
По словам очевидцев, возможной причиной пожара стали искры от фейверка. В ресторане проходила свадьба.