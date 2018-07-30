Родные убитой в селе Дарьинск Даны УТЕГАЛИЕВОЙ не верят, что такое мог совершить один человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Школа, где училась убитая Как рассказала тетя погибшей, девушка была очень активной. - Подробности мы не знаем. Нам сказали, что её зверски убили и всё. Мать была на работе. Отец спал в это время. Говорят, её вызвали на улицу. Она знала подозреваемого. Это местный парень, ему около 20 лет. К нам никто не приходил. Но мы уверены, что он был не один. Одному она смогла бы дать отпор, так как она занималась карате, самбо, места всегда занимала. Таким людям надо руки и ноги отрезать, чтобы они тоже страдали, - говорит тетя погибшей Дарига ЛУКМАНОВА. Как стало известно, девушка окончила местную Дарьинскую среднюю общеобразовательную школу. Она поступила в университет в Калмыкию (РФ) и собиралась уехать туда в ближайшие дни. - Дана перевелась к нам в прошлом году из казахской школы. Очень позитивный, веселый человек. Училась на 4 и 5. Нам всем очень трудно. Для нас это трагедия. Мы пока ничего не можем сказать о подозреваемом. Он приезжий, - заявила директор Дарьинской СОШ Оксана ШОХИНА. По словам местных жителей, место где произошла трагедия, давно облюбовала местная молодежь. Несмотря на то что, пустырь расположен в центре поселка, тут часто собирается подростки. - Она училась в нашей школе, на 2 года младше меня. Вот на днях услышала, что её изнасиловали и задушили. Парня я не знаю, - рассказала знакомая убитой Молдир. Стоит отметить, что девушка воспитывалась в полной семье. Была средней из трех дочерей. По неподтвержденной информации, девушка подрабатывала в местом кафе "Асем" официанткой. Мать подозреваемого заявила, что её сын не способен на такое страшное преступление и отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Напомним, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Кафе, где работала погибшая Тетя убитой Дарига ЛУКМАНОВА Место, где была обнаружена убитая девушка