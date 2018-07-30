По словам внука Лидии Федоровны Евгения, в тот день бабушка вышла из дома и назад не вернулась. - Раньше такого не было. Бабушка живет одна, однако за ней присматривали внуки и родственники. Она свободно ходила в магазин и даже оплачивать комуслуги, в гости к нам приходила. А в четверг ушла и до сих пор мы ее не можем найти, - говорит Евгений. Также внук говорит, что в последнее время у бабушки стали наблюдаться провалы в памяти. В последний раз её видели в магазине «Магнит» неподалёку от дома 26 июля. Родственники разыскивают ее сами и подали заявление в полицию, однако результатов пока нет.