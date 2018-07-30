Проблема газификации приграничной зоны стояла десятилетиями, и этот вопрос обсуждался на самых различных уровнях. Но только сейчас этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, и пошла реальная работа. Строительство магистрального газопровода началось в 2017 году, окончание запланировано на первую половину 2019 года. Протяженность газопровода составит 365 километров, на данный момент 274 км них уже проложены. В 10 населенных пунктах Азгирского региона проживает более 7 тысяч человек. - Исполняя поручение главы государства о необходимости развития приграничных регионов, нами была разработана концепция газификации и подведения электросетей ко всем населенным пунктам Азгирского зоны, в данный момент этап газификации переходит в завершающую стадию, - сказал Нурлан Ногаев. – Сейчас наша задача - начать подготовительные работы к строительству внутрипоселковых газопроводов, подключению социальных объектов. Этот вопрос будет на контроле местных исполнительных органов. Также глава региона посетил ряд социальных объектов в отдаленных населенных пунктах Азгирской зоны, селах Кошалак, Уштаган, Асан, Азгир, Балкудук, ознакомился с работой пропускного пункта «Балкудук» на границе с Российской Федерацией, встретился с жителями посещенных населенных пунктов. Напомним, в 2016 году Нурлан Ногаев посетил все 7 районов и 72 сельских округа Атырауской области, дав подчиненным 223 поручения, касающихся социально-экономического развития населенных пунктов региона. Одной из актуальных проблем в Азгирском регионе являлось отсутствие газификации отдаленных населенных пунктов.Камилла МАЛИК