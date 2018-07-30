Для того чтобы получить электронный талон в специализированном ЦОНе необходимо отстоять очередь к стойке, за которой находятся консультанты. Это и портит все впечатление от проекта, который призван избавиться от волокиты. - Почему при входе тоже не ввести систему электронной очереди? Здесь сделали все наоборот. Нужно стоять в очереди за талоном. Система не доработана, - говорит житель города Николай Кряхов. - Раньше в ГАИ за документами стояли целый день. Здесь все происходит быстрее. Но очередь стойке не организовали. Люди подходят со всех сторон, спорят между собой, - заявил водитель Александр Панковец. Руководитель специализированного ЦОНа Луиза Кусаинова объяснила, что очередь обычно наблюдается в утренние часы возле стола, где проверяют наличие штрафов. - Очередь образовалась на предмет наличия или отсутствия административных штрафов. Здесь живая очередь. Сидит сотрудник административной группы. Люди предъявляют ей удостоверение личности, она проверяет, имеется ли штраф у человека или нет на предмет нарушения ПДД. Потом клиент идет и оплачивает госпошлину. После этого только мы выдаем электронный талон. Если даже мы, не проверив штраф, выдадим электронный талон, то они пройдут к оперзалу на обслуживание и там выяснится, что у них есть штраф. Им придется возвращаться обратно и платить. Понимаете, это сделано для удобства самих людей, - рассказала Луиза КУСАИНОВА. С начала работы автоЦОН обслужил около 10 тысяч автовладельцев. В день порядка 350 человек. Здесь предоставляются две основные услуги: регистрация и перерегистрация автотранспортных средств, а также выдача водительских удостоверений. Центр площадью в 2,5 тысячи квадратных метров был построен за счет привлечения частных инвестиций на сумму порядка 1 млрд тенге.