Фото из социальных сетей Труп мужчины был найден 28 июля в контейнере в 28 микрорайоне в 08.35 утра. По информации ДВД Мангистауской области, подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день. - В ходе следственно-оперативных мероприятий установлена личность потерпевшего. Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", - сообщили в ДВД Мангистауской области.