В медицинском центре SitiMed высококвалифицированные специалисты Оренбургского межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. академика С. Федорова принимают пациентов с заболеваниями органа зрения. На сегодняшний день существует огромное количество заболеваний органа зрения. В связи с этим наши офтальмологи помогут вам своевременно выявить патологию органа зрения. Такие заболевания встречаются очень часто: катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, отслойка сетчатки, косоглазие, близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм, индуцированные рефракционные нарушения (состояния после ранее перенесенных операций, травм, заболеваний роговицы), пресбиопия, кератит, конъюнктивит. Но не отчаивайтесь! Пути решения по лечению этих заболеваний есть, если своевременно вы запишитесь на прием и консультацию к офтальмологам Оренбургской клиники «Микрохирургия глаза» им. С. ФЕДОРОВА. Запись на прием производится по контактным телефонам в городе Уральск: 8(7112) 24-26-90, 8 (7112) 51-70-22, 8 701 914 70 42. Прием пациентов ведется по адресу: г.Уральск, ул.Молдагуловой, д.3, медицинский центр «SitiMed» Для записи в городе Атырау: 8(776) 050 15 01, 8 (7122) 501-501. Прием ведется по адресу: г.Атырау, ул.Кулманова, 139 https://ofmntk.ru/reception-areas/uralsk https://vk.com/uralsk_pr_microkhirurgiyaglaza https://ok.ru/uralsk.pr.microkhirurgiyaglaza https://www.instagram.com/mikrokhirurgiiaglazavuralske/ Лицензия ФС-10-01-000502 от 26.05.2017г. выдана ФС по надзору в сфере здравоохранения РФ. Новости Компаний.