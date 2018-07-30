Матчи этих команд всегда отличаются накалом страстей и зрелищной борьбой. В первом тайме уральцы имели несколько возможностей открыть счет, но не сумели ими воспользоваться. Гости свой шанс использовали. Морис головой замкнул навес в штрафную площадку. Во втором тайме уже «Актобе» не смог реализовать свое игровое преимущество. Зато Андрей Ткачу отважился на дальний удар и принес ничью «Акжайыку». Матч закончился со счетом 1:1. - Игра была тяжелая. Считаю, что мы добыли это очко, благодаря характеру всей нашей команды, начиная от тех людей, которые не попали в заявку, и, заканчивая теми, кто бился на поле, - отметил вратарь ФК «Акжайык» Евгений Боровик. Новый главный тренер уральцев Серей Зайцев заявил, что подопечные выполнили его установку на игру. - Сегодня я горд своей командой. Ребята проявили характер. Эпизодами мы не дорабатывали в тактическом плане. Но опять-таки я вижу положительную динамику. Думаю, команда будет прибавлять с каждой игрой, - заявил он. Сейчас «Акжайык» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Следующую игру клуб проведет в гостях у талдыкурганского «Жетысу».