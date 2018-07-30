По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, клумбы будут засажены экзотическими цветами на перекрестках 21 центральной улицы. Работы по озеленению Атырау ведут специалисты ТОО "Акмолинское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых". На сегодняшний день в областном центре высаживают бегонии, фиалки и другие виды цветов. В этом году работы по озеленению города были начаты в июле в связи с тем, что проект получил положительное заключение государственной экспертизы с опозданием. В следующем году эту работу предполагается начать намного раньше. - До конца августа будут продолжены работы по посадке цветов на объездной дороге возле гостиницы "Акжайык" и проспекту Абулхаир хана. На данном участке впервые будет применен метод капельного орошения, - рассказал главный специалист городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмас Сарсенов. Отметим, что в настоящее время работы по озеленению города завершены на 80 процентов. Параллельно с высадкой цветов ведется полив зеленых насаждений.