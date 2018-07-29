Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" в Уральске ожидается переменная облачность. Днем +33 градусов, ночью +19. В Атырау так же переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +39 градусов, ночью +28. В Актобе днем +33, ночью +23. В Актау ясная погода без осадков. Днем +37, ночью +26.