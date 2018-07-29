Центр занятости населения будет располагаться в здании бывшего ЦОНа по улице Курмангазы, 173/А. На данный момент все ремонтные работы завершены. - Большим плюсом является то, что здание расположено в доступном для населения месте, в самом центре города. Зал ожидания просторный и светлый. В зале также функционирует электронная очередь и предусмотрено место для самообслуживания, - отметил Мурат МУКАЕВ. Аким города положительно оценил работу ремонтников.