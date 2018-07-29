Иллюстративное фото из архива "МГ" - Подразделениями учреждения за отчетный период 2018 года было совершено 693 выезда по тревоге. Из них на пожары – 291 раз, на проведение аварийно-спасательных работ – 90 раз, на случаи горения – 309 раз, - отчитался исполняющий обязанности начальника ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Асхат САРМУЛДИН. Асхат САРМУЛДИН также отметил, что стратегическим направлением плана работы службы является обеспечение гражданской защиты, а цель плана работы – создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. - Для организации газодымозащитной службы в 8 районных подразделениях области изыскать средства из экономии бюджетных средств для закупа воздушных компрессоров для заправки баллонов, активизировать работу филиала Республиканского общественного объединения «Спортивная федерация пожарных и спасателей» Западно-Казахстанской области для развития и популяризации спорта среди пожарных, - заявил Асхат САРМУЛДИН. В ходе конференции также отметили, что намерены продолжить работу с местными исполнительными органами по вопросам выделения средств на строительство новых пожарных частей и капитальный ремонт существующих зданий пожарных депо, закупка спорткомплекса ангарного типа, ангаров для пожарной техники гарнизона, приобретения пожарных автоцистерн и закупа ведущей техники для сельских пожарных частей.Начальник ДЧС ЗКО Жаслан ДЖУМАШЕВИсполняющий обязанности начальника ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Асхат САРМУЛДИН