gX_yHdkfT5U В паблике @atyrauoil появилось видео пожара. Автор утверждал, что горит гостиница "Шагала", которая расположена недалеко от недавно горевшей гостиницы "Ак Жайык". По словам спасателей, информация является неверной, во дворе гостиницы вчера, 27 июля, горел сухой камыш. - Информации о горящей гостинице 28 июля не поступало, - сообщили в службе 112.Камилла МАЛИК