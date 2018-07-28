В Уральске по-прежнему сохранится жаркая погода. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +37 градусов, ночью +20. В Атырау также переменная облачность. Днем +38, ночью +26. В Актобе +34 градусов днем и +20 градусов ночью. В Актау переменная облачность. Синоптики прогнозируют днем 38 градусов выше нуля, ночью +25.