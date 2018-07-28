Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам местных жителей, тело девушки обнаружили недалеко от кафе "Акку". Также жители рассказали, что погибшая девушка является жительницей Дарьинска, в этом году она закончила 11 класс. Аким Зеленовского района Асхат Шахаров подтвердил информацию об убийстве. - Погибла 17-летняя девушка. Очень жаль, конечно. Она еще подросток. Сейчас работают правоохранительные органы. На место выезжал замначальника ДВД ЗКО, - сообщил Асхат ШАХАРОВ. Аким района не сообщил, задержаны ли подозреваемые в убийстве, сослашись на то, что пока идет следствие.