Убийство произошло в ночь на 28 июля в поселке Дарьинск Зеленовского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам местных жителей, тело девушки обнаружили недалеко от кафе "Акку". Также жители рассказали, что погибшая девушка является жительницей Дарьинска, в этом году она закончила 11 класс. Аким Зеленовского района Асхат Шахаров подтвердил информацию об убийстве. - Погибла 17-летняя девушка. Очень жаль, конечно. Она еще подросток. Сейчас работают правоохранительные органы. На место выезжал замначальника ДВД ЗКО, - сообщил Асхат ШАХАРОВ. Аким района не сообщил, задержаны ли подозреваемые в убийстве, сослашись на то, что пока идет следствие.