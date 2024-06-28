Сегодня, 28 июня, депутаты мажилиса и сената провели последнее в этом политическом сезоне совместное заседание. Они подвели итоги проделанной работы и ушли на каникулы, сообщается в телеграм-канале Парламента.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов сказал, что прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство».

— Эта система, обеспечивающая равновесие ветвей власти, обеспечила принятие действенных решений. Все они направлены на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния граждан. Провозглашённый Президентом принцип верховенства закона и порядка стал базовым ориентиром в прошедшем законотворческом сезоне. Заданный вектор повысил запросы общества к принятию качественных законов. Парламент стал площадкой для публичного обсуждения и выработки законодательных решений по имеющимся проблемам в стране. Формируется восприятие закона, как основного ключа к решению проблем. Растёт статус и вес нормативных документов, — сказал председатель мажилиса.

Кошанов отметил, что за время политического сезона проведено пять совместных заседаний палат, 39 пленарных заседаний мажилиса и 43 пленарных заседаний Сената.

— В ходе сессии на рассмотрении двух палат находилось 179 законопроектов, из которых 102 были приняты. В течение сессии депутаты совместно с Правительством работали над рядом важных законопроектов. Нами принят главный финансовый документ - республиканский бюджет», — добавил Ерлан Кошанов.

Участники заседания отметили, что за политический сезон было принято много законов защищающих права человека, которые стали долгожданными для казахстанцев. В настоящее время в портфеле парламента находится 71 законопроект. Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным, Водным кодексами.