В новом выпуске Taldau talks (подкаст-канала, где председатель Сената Маулен Ашимбаев обсуждает с гостями экономику страны — прим. автора) тема очередного выпуска — «Цифровизация и развитие искусственного интеллекта».

— Сейчас мир стремительно меняется и мы наблюдаем не просто развитие новых технологий, а видим начало новой эпохи — эры цифровизации, эры искусственного интеллекта. Но и очевидно, что в предстоящие десятилетия очень многое изменится в мире. И сейчас мы видим, что искусственный интеллект проникает во все сферы жизнедеятельности людей. Пару лет назад мы думали, что это будет более отдаленная перспектива, но сейчас уже видно, что ИИ и его продукты проникают во все сферы, — начал свой подкаст Маулен Ашимбаев.

После долгих обсуждений Маулен Ашимбаев задал вопрос на тему Цифрового неравенства Казахстана.

— У нас есть 1400 сёл, которые не имеют мобильного интернета. Связь четвертого поколения 4G она есть только в 1/3 сельских населённых пунктов, то есть 2/3 они не обеспечены 4G. Если у нас цифровое неравенство, можем ли полноценно развиваться? Как вы планируете решать проблемы цифрового неравенства и как обеспечивать качественным интернетом все населённые пункты Казахстана, — спросил Ашимбаев.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев ответил, что этот вопрос не решается за один год. Для этого есть целая программа, национальный проект «доступный интернет», в рамках которого, вопрос цифрового неравенства должен быть практически решён.

— Какие это конкретные направления: это подведение оптоволокна более чем в три тысячи сёл, это развитие инфраструктуры 5G, это установление базовых станций. У нас на сегодня два мобильных оператора: Kcell и Tele2 ведут активное строительство и установку базовых станций 5G, которые помогут на 75% обеспечить и покрыть крупные города Астану, Алмату и Шымкент, а также на 60% другие города. У них есть программы по модернизации базовых станций из 3G в 4G. Мы ставим себе цели, чтобы максимально уйти от 3G. Потом спутниковый интернет — очень важная технология, которую мы развиваем. Одна из компаний, полностью лицензирована и на коммерческой основе может предоставлять услуги спутникового интернета. Сейчас мы видим, что они активно привлекают клиентов. У этой компании была дорогая стоимость услуг и после переговоров они в три раза снизили стоимость абонентской платы.

Жаслан Мадиев отметил, что до конца 2027 года решится цифровое неравенство. Председатель Правления АО «Казпочта» Асел Жанасова дополнила, что их отделения расположены в двух тысячах сел, где они оказывают государственные услуги и раздают интернет.

— Скорость маленькая и мы ждём спутниковый интернет, чтобы включили в пилотный проект, как одного из операторов. На самом деле дорого, если отдельно покупать. Но если мы будем раздавать интернет на нашей площадке, люди, как минимум, могут приходя в наше отделение использовать для своих целей.

Жаслан Мадиев также рассказал, что они хотят покрыть интернетом пограничные пропускные пункты, а их коло 30-ти.

Далее Ашимбаев перешёл к теме искусственного интеллекта. Он отметил, что ИИ — это начало новой эпохи, начало нового цивилизационного цикла, начало серьезнейших трансформаций.

— Мы должны понимать эти тенденции, развивать, искусственный интеллект развивать в нашей стране. В тоже время смотреть за какими-то рисками, — сказал Ашимбаев.

Основатель и генеральный директор международного сервиса inDrive Арсен Томский отметил, что как только люди из отдалённых сёл Казахстана получат доступ к ИИ, у них будет доступ к современной телемедицине.

— В целом я думаю, что человечество идёт к тому, чтобы создать новый мир. Я думаю, что через лет пять найдётся лечение от многих неизлечимых заболеваний. Во многих сферах будет совершен колоссальный прорыв. Есть существенные риски, которые законодательно нужно отрегулировать. К примеру, не давать этим системам бесконтрольно самообучаться, а то не ясно, куда они пойдут. И не давать доступ самим созвать какие-то механизмы. То есть, они могут начать это делать. Важно ограничить участие в военных технологиях, — сказал Арсен Томский.

Также спикер отметил, что всегда найдутся люди, которые попытаются это обойти. Арсен Томский предположил, что также с развитием ИИ людей ожидают негативные истории. Но в целом, как и всегда будет больше позитива и пользы. И Казахстану нужно активно в этом участвовать. Асел Жанасова подметила, что вместе с развитием ИИ необходимо развивать кибербезопасность.