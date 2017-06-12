Подробности о том, как можно получить гарантию по программе «Даму Оптима» под кредитование в Банке ВТБ (Казахстан), можно узнать по номеру 5050 с мобильного.

За последние 10 лет количество субъектов МСБ увеличилось на 76%, такой скачок активности во многом обусловлен значительной поддержкой малого и среднего бизнеса со стороны государства. Сегодня действуют множество государственных программ, направленных на обучение, консалтинг, развитие и финансовую помощь МСБ, оператором которых выступает Фонд развития предпринимательства «Даму». - ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) плодотворно сотрудничает с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с 2011 года. Совместно мы успешно реализовали уже множество проектов, оказывающих серьёзную поддержку сектору МСБ, - говорит заместитель директора филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. – Наш банк активно использует финансовый инструментарий, предлагаемый фондом. Так, в мае текущего года Банк ВТБ (Казахстан) стал участником программы частичного гарантирования «ДАМУ-ОПТИМА», которая дает возможность предприятиям, не имеющим достаточного залогового обеспечения, получить доступ к банковскому финансированию. Основное преимущество программы «Даму Оптима» в том, что она создана специально для малых и средних предприятий, не входящих в приоритетные отрасли «Дорожной карты бизнеса - 2020», среди них такие сферы бизнеса, как торговля, услуги, общественное питание, строительство и другие. Раньше таким предприятиям для получения кредита приходилось предоставлять залог третьих лиц, причем далеко не все бизнесмены могли заручиться такой поддержкой, теперь они могут воспользоваться гарантией Фонда «Даму». По программе «Даму Оптима» начинающий предприниматель, работающий менее трех лет, может получить гарантию от фонда в размере до 85% от суммы кредита, действующий предприниматель - до 50% от суммы займа. При этом максимальная сумма кредита на инвестиции составляет 180 млн тенге, а на пополнение оборотных средств - до 60 млн тенге для действующего предпринимателя, и до 30 млн тенге для начинающего. Гарантия предоставляется на срок до 36 месяцев на пополнение оборотных средств и на полный срок по инвестиционным займам. Кроме того, гарантию Фонда можно получить и по рефинансированному займу.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. На правах рекламы.