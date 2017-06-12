Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 31 мая 2017 года после госпитализации, заключенный Владислав ПОГОДАЕВ скончался в городской многопрофильной больнице г. Уральск. - По факту смерти Владислава ПОГОДАЕВА, в тот же день начато досудебное расследование, назначено судебно-медицинское исследование причин смерти, проводятся необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств, - пояснили в прокуратуре ЗКО. Стоит отметить, что родственники покойного обвиняют администрацию колонии Ру-170/2, где он отбывал наказание в халатности. Они считаю что, ему не оказали своевременно медицинскую помощь. - Прокурором области дано поручение специальному прокурору о проверки всех доводов матери Владислава, в том числе о качестве оказанных медицинских услуг в режимном учреждении, - сообщили в пресс-службе.