Иллюстративное фото с сайта azattyk.org Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Кайрат НУРТАЕВ. Как стало известно, три новых аэропорта будут построены в рамках программы "Развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы - 2020". Объекты возведут в селе Суйиндик Курмангазинского района, в селе Миялы Кызылкогинского района ив городе Кулсары Жылыойского района. - В настоящее время уже подготовлено технико-экономическое обоснование объектов. Теперь в зависимости от выделения средств мы намерены начать строительство аэропорта в селе Миялы. В этом году на разработку ПСД объекта именно в этом районе предусмотрено 72 миллиона тенге, - сообщил Кайрат НУРТАЕВ. По словам спикера, разработка ПСД аэропортов в селе Суйиндык и городе Кульсары будет проводиться по мере выделения средств.