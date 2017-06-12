Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 13-летние подростки на протяжении двух месяцев занимались кражами колес, алюминиевых баков и металлических дверей из гаражей. После чего, краденное имущество сдавали скупщикам и получали за это совсем небольшую сумму денег. - Сами подростки имеют положительные отзывы с места учебы. В мае нынешнего года трое несовершеннолетних из семей с хорошим достатком, тайно похитили со двора частного дома чугунные батареи и трубы. Деньги, вырученные от продажи краденого, потратили на свои нужды, - отметили в ДВД ЗКО. Также в полиции отметили, что если раньше задерживали детей больше из неблагополучных семей, которые элементарно хотели есть, то теперь нередко попадаются дети из семей с материальным достатком, родители которых имеют постоянную работу. Стоит отметить, что за преступления подростков отвечают и родители и учителя. - В настоящее время наблюдается снижение совершения краж несовершеннолетними по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году за аналогичный период была совершена 71 кража, то в этом году 57. Основные административные правонарушения, которые совершают дети – это появление после 23.00 часов ночи без сопровождения законных представителей на улице, курение в общественных местах и мелкое хулиганство. За нахождение детей в ночное время вне жилых помещений родители привлекаются к административной ответственности, - рассказали в ДВД ЗКО.