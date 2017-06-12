Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя управления здравоохранения ЗКО Нурданата БЕРКИНГАЛИ. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Нурданат БЕРКИНГАЛИ отметил, что на сегодняшний день в городской многопрофильной больнице Уральска остаются 5 пострадавших, которые были госпитализированы с места ДТП  на трассе Уральск-Аксай. -Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Можно сказать, что они все стабильны и продолжают получать лечение в больнице, - сообщил  заместитель управления здравоохранения ЗКО. По словам Нурданата БЕРКИНГАЛИ, еще одна женщина находится в центральной  больнице Бурлинского района, куда сразу же госпитализировали всех пострадавших. - После оперативного вмешательства она находилась в реанимационном отделении. На сегодняшний день ее состояние нормализовалось. Она переведена в палату и продолжает получать курс лечения, - пояснил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Напомним, ДТП произошло 2 июня около 19.00 на трассе Уральск-Аксай. В лобовом столкновении двух автомобилей "Фольксваген Шаран" пострадали 9 человек и трое скончались на месте. Позже в ЦРБ от полученных травм скончался еще один пострадавший. Кристина КОБИНА