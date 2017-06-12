Всего участникам силового многоборья предстоит попробовать свои силы в пяти соревнованиях – поднятие бревна, "Прогулка фермера" (поднятие двух баллонов по 70 килограммов), кантовке колеса (340 кг), становая тяга с автомобилем и тяга "КамАЗа" (7000 килограммов). На чемпионат приглашены представители из Актау, Уральска, Астрахани и Атырау. - Подобные массовые спортивные мероприятия проводятся в первую очередь для популяризации здорового образа жизни, - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта по Атырауской области Азамат Бекет. – Мы рады, что спонсоры сами изъявляют желание организовывать такие чемпионаты, что позволяет сделать хороший призовой фонд для мотивации спортсменов. Победители чемпионата по силовому многоборью, который пройдет 17 июня в 18:00 в ТРЦ «Baizaar», получат грамоты, медали и ценные призы. Как сообщили организаторы мероприятия, для зрителей будут приготовлены конкурсы и подарки.