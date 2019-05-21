По словам руководителя ТОО "Альтаир" Сергея Потиченко, строительство объекта начато было в 2017 году. - Интернат будет построен на 150 детей. Общая стоимость проекта 1323,4 тенге. Строительство данного объекта планируется завершить в этом году, - отметил застройщик. - Спортивное оборудование для комплекса будет приобретено из России, а мебель будет местного производства. По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Асии Аманбаевой, этого решения ждали 15 лет. - Мы все ждали, когда начнется строительства такого интерната. На сегодняшний день в таком интернате обучается 240 детей. 50 из них зачислено в национальную сборную по разным возрастам. По всем видам спорта - дзюдо, бокс, борьба, стрельба из лука, велоспорт, шорт-трек - у нас очень хорошие результаты. С момента открытия школы-интерната не был решен вопрос со зданием. На сегодняшний день они находятся в арендованном здании, это здание бывшего детского сада 1964 года постройки. Морально оно уже изношено. Детей приходится возить на тренировки по всему городу. То есть режим работы специализированной школы-интерната - двухразовая тренировка в день, получается, дети выезжают дважды в день на автобусах. Огромная нагрузка на бюджет, потому что более 50 миллионов тенге в год тратится на аренду здания и спортивные сооружения, - пояснила руководитель облспорта. Стоит отметить, что в спортивном комплексе будет все предусмотрено, в том числе и большое футбольное поле, подъездные пути, ограждение, столовая, беговая дорожка, игровой зал для единоборств. По словам депутата сената Парламента РК Серика Бектурганова, цель визита - изучение вопроса реализации законодательства по труду. Параллельно депутаты решили посмотреть ряд объектов, в том числе и школу-интернат для одаренных в спорте детей, потому что средства на нее были выделены из республиканского бюджета. - Интернат построен по самым современным требованиям. Безусловно, если бы у нас были финансовые возможности в Казахстане, такие интернаты надо строить в каждой области. Настойчивость проявило руководство области, в течение трех лет вопрос решался и, наконец, решился. Как по плану, смотрим, вроде бы должно быть все хорошо. Теперь вопрос для руководства - заложить деньги на содержание такого сооружения, потому что оно большое 9,5 тысячи квадратных метров. Участие в соревнованиях и селекция спортсменов - необходимы. Думаю, что цель не только спорт высшего мастерства. Наличие в области такого интерната привлечет молодежь к занятию физической культуры и спорта. Они будут знать, что у них есть перспективы, и это очень важно. Это не для элитных детей, а именно для тех активных спортсменов, которые проживают в районах области, у которых нет возможности заниматься с такими тренерами и в таких условиях, которые здесь создаются, - рассказал Серик Бектурганов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.