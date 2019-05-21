На место были направлены 1 единица техники и 2 человека личного состава ДЧС ЗКО. Позже, в 8.24 на полигон были направлены 1 единица техники и 2 человека личного состава. - Также для тушения тления на полигоне ТБО привлечены дополнительные инженерные техники: бульдозер – 3 единицы, погрузчик – 4 единицы, экскаватор – 4 единицы, поливомоечные машины – 10 единиц, бортовых КамАЗов – 10 единиц. - Следует отметить, что ликвидация тления на полигоне ТБО взята под особый контроль Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области и руководства города Уральска, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что ранее, в интервью 2018 года, аким ЗКО Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном. - По полигону ТБО имеются проблемы - постоянное задымление. Основная причина - не умеем правильно захоронять отходы. Мы были в Финляндии и посмотрели их полигон. Они работу по полигону ТБО начали в 1997 году. Когда мы показали фотографии нашего полигона, финские коллеги сказали: "20 лет назад у нас было то же самое". В первую очередь они научили людей ресайтлингу, то есть дома собирать отдельно пластик, бумагу, стекло и другие бытовые отходы, это культура. И мы тоже к этому придем, - рассказал Алтай Кульгинов. - В течение двух лет у нас в городе есть отдельные контейнеры для пластика. Уже бизнес заработал. Открылся завод по переработке шин, и эту резиновую крошку используют для изготовления резинового покрытия для детских и спортивных площадок. Другой бизнесмен начал переработку пластика и других материалов. Наши бизнесмены увидели, что есть возможность зарабатывать деньги на мусоре. По словам акима, для решения проблемы с мусорным полигоном нужно время. - Биогаз, который мы добывали, сгорел просто и весь газ улетучился (...). В этом году мы поставим сортировку (на полигоне ТБО - прим.автора), второй этап переработка. И следующий этап - мы ставим сроки где-то 2025 год, возможно, станет началом получения биогаза. Мы сейчас направляем акима города и представителей коммунальных служб в Финляндию, чтобы они сами увидели, как там работает полигон ТБО. В Хельсинки полигон ТБО из 200 гектаров. Там порядок, все заасфальтировано, газоны растут. И работают без отходов, получают биогаз, сами добывают электричество, все собирают отдельно. А то, что осталось, отправляют на компост. Это большая капиталоемкая работа, которая требует комплексного подхода. И такая же проблема практически в каждом районе и в городе Аксай, - сообщил Алтай Кульгинов. К слову, в этом году сортировочный комплекс уже установлен на полигоне ТБО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.