Скриншот с видео Ограбление произошло в ночь на 17 мая в магазине «Ер-Косай» в микрорайоне Рахат-4. На кадрах ролика видно, как неизвестные лица в масках и капюшонах, с оружием в руках похищают денежные средства из кассы магазина. По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, преступники похитили 400 тысяч тенге из кассы продуктового магазина. Факт нарушения зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 192 УК РК "Разбой". - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) управления полиции Жанаозена подозреваемый, который дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты, - сообщили в пресс-службе ведомства.