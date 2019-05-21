По словам жителей Бумакольского сельского округа, установленные еще в советские года опоры в ветряную погоду дают сбои в подаче электроэнергии. – В непогоду с подачей электричества бывают перебои из-за вот таких столбов. Зимой электрики не могут проехать, а летом, видимо, им некогда. Начальник РЭС в своем выступлении в присутствии акима Бурлинского района жаловался, что тяжелое наследство досталось им от СССР, хотя распад был в 1991. Но ведь прошло уже 28 лет! Неужели сегодня эту проблему нельзя решить? Хотя нам неоднократно обещали, что все исправят, как только снег растает и будет возможно проехать туда, - возмущается житель села Конакбай Умаров. Кроме этого, по словам сельчан, в начале апреля из-за скачка напряжения у многих местных жителей сгорела бытовая техника. – Скачок напряжения произошел под утро. Никто к этому не был готов. Морозильные камеры, холодильники, газовые котлы, обогреватели и другая бытовая техника пришла в негодность, - жалуются сельчане. Аким Бумакольского сельского округа рассказала, что неоднократно обращались в Западно-Казахстанскую РЭК с просьбой произвести замену изношенных столбов. Однако никаких действий со стороны компании до сих пор не предприняты. – Проблема с изношенными столбами в сельском округе действительно существует. Линиям электропередачи и опорам более 60 лет. Два года назад мы поменяли трансформатор, но менять провода и столбы мы не имеем право. Этим должны заниматься сотрудники АО "ЗапКазРЭК". Мы неоднократно писали им, отправляли фотографии накренившихся столбов. Но по сей день никакие работы не производятся. Зимой они говорят, что весной сделают, весной обещают приступить к работе летом и так каждый раз. У них то техники нет, то средств нет, - говорит аким сельского округа Жанар Жумашева. В структурном подразделении АО "ЗапКазРэк" - Аксайской РЭС - заявили, что в этом году реконструкция сетей электропередачи в селе Бумаколь проводиться не будет. – В этом году реконструкция будет проводиться только в поселке Жарсуат. Бумакольского сельского округа в проекте нет. Однако в скором времени мы будем производить замену аварийных столбов. Ждем соответствующую спецтехнику. По поводу перебоев подачи электроэнергии могу сказать, что это зависит не только от нас. В поселке много деревьев с разросшимися ветвями, которые в ветряную погоду задевают кабель. По поводу сгоревшей бытовой техники к нам никто не обращался. Но в любом случае жители сами должны ставить защитные автоматические выключатели, которые во время скачка напряжений будут предотвращать такие проблемы, - сообщил начальник Аксайской РЭС Ерболат Казмагамбетов.Фото предоставлено Конакбаем Умаровым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.