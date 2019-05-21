Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, несколько человек напали на несовершеннолетнего, избили его и скрылись с места преступления. Сотрудниками полиции по «горячим следам» был задержан подозреваемый, у которого было изъято орудие преступления. Задержанный дал признательные показания. - Ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", - отметили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.