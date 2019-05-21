Судебная коллегия выявила существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые были допущены в ходе предварительного слушания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 23 апреля судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении шести казахстанцев, которые обвинялись по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Из постановления апелляционной коллегии следует, что суд первой инстанции нарушил процедуру судопроизводства и права подсудимых на защиту. – Уголовное дело было рассмотрено с двумя обвинительными актами, когда по требованию процессуального закона по делу должен быть один обвинительный акт, по которому орган обвинения устанавливает пределы судебного разбирательства. В данном случае суд должен был признать существенным нарушением УПК и возвратить дело прокурору. Это является основанием для отмены приговора суда первой инстанции, - говорится в постановлении. Уголовное дело было направлено прокурору ЗКО. Стоит отметить, что подсудимые Кайрат Намазбаев, Тимур Калиев, Жандос Каиырбаев, Нурлан Кенженов, Айбек Балтурманов, Бакытжан Жакатаев, несмотря на отмену приговора, до сих пор содержатся под стражей. Напомним,в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Ранее подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласныс выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены к различным срокам - от 5 до 10 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.