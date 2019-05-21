В ходе визита в Бурлинский района депутаты сената Парламента Республики Казахстан Бырганым Айтимова, Бахытжан Жумагулов, Сергей Ершов, Мурат Бактиярулы, Динара Мукатаева и Нариман Турегалиев посетили Бурлинский колледж, побывали на месторождении Карачаганак, а также побывали в доме Амангельды и Жаннат Айткаировых, проживающих в Аксае. В семье воспитываются 5 детей. Девочки - школьницы, средний ребенок окончил класс предшкольной подготовки, двое дошколят. Родители заботятся о дополнительном образовании детей - старшие ходят в музыкальную школу. В этом году Жаннат впервые обратилась в отдел занятости и социальных программ за адресной помощью. В феврале она получила 78 тысяч, а с апреля уже согласно новым расчетам. В планах семьи обзавестись подворьем и посадить огород. После знакомства и импровизированного концерта, подготовленного детьми, им был вручен ноутбук, который стал замечательным подарком для многодетной семьи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.