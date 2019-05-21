Цель строительства - улучшение экологической обстановки, обеспечение бесперебойным отведением стоков левобережья. Как сообщил подрядчик, на данный момент ведутся работы по строительству полей испарений, коллектора неочищенных стоков, иловых площадок, биореактора, вторичных отстойников и прочих объектов технологического процесса. Головная канализационная насосная станция готова к монтажу технологического оборудования. - Городские стоки будут очищаться в несколько этапов. Нечистоты, поступающие в КОС, будут перерабатываться до технического уровня и могут быть использованы для технических нужд. Так, например, очищенная вода пригодна для полива неплодородных культур, а обеззараженный органоминеральный препарат можно использовать в качестве удобрения на орошаемых землях, - рассказал менеджер проекта АО «Павлодарский речной порт» Асылбек Анарбаев. Комплекс канализационных очистных сооружений для левобережной части города расположен в восточной и юго-восточной частях города. Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, площадку канализационных очистных сооружений, биологических прудов и полей испарения, а также напорные коллекторы очищенных и неочищенных стоков, переключение существующих КНС. - Мощность комплекса составляет 70 000 кубических метров стоков в сутки. Данный проект имеет возможность расширения до 100 000 кубических метров. Запуск тестового режима объекта планируется в ноябре текущего года, который рассчитан на шесть последующих месяцев, - сказал руководитель управления строительства Атырауской области Малик Аманов. Отметим, что генеральным подрядчиком проекта является АО «Павлодарский речной порт». Ранее глава региона Нурлан Ногаев, обращаясь к руководству «Атырау Су Арнасы», дал поручение принять активное участие в ходе строительства. Впоследствии этот объект будет передан именно данному коммунальному учреждению. Надо сказать, что после ввода нового КОСа существующий отстойник "Тухлая балка", на протяжении многих лет вызывающий жалобы горожан, будет закрыт. Поток сточных вод перед тем как попасть на поля испарений после запуска КОСа будет проходить полный цикл очищения, тем самым очистятся подземные воды, почва и атмосферный воздух. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.