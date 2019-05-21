Организаторы данной выставки являются библиотека филиала №8 и №16 централизованной библиотечной системы города Уральск. Как рассказала заведующая библиотекой №16 Асемгуль Тюлемесова, в рамках реализации статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи» в библиотеке филиала №8 и №16 централизованной библиотечной системы был образован библиокараван под таким же названием «Семь граней великой степи». - Гостями нашего мероприятия стали учащиеся средней общеобразовательной школы №44, ученики третьего класса. Основная цель - это воспитание гордости за свою страну, малую родину, воспитание патриотизма и любви к родине. Начиная с начальных классов мы стремимся привить читателям любовь к родному краю и его истории. У народа, который помнит, ценит и гордится своей историей, великое будущее. Очень важно понимание того, на сколько это важно для подрастающего поколения. Такие мероприятия мы проводим очень часто. Сегодня тут принимают участие 27 учеников, - рассказала Асемгуль Тюлемесова. Стоит отметить, что на площади Первого Президента было представлено 26 книг. Все они являются ценными: "Всадническая культура", "Древняя металлургия Великой степи", "Звериный стиль", "Золотой человек", "Колыбель тюркского мира", "Великий шелковый путь", "Казахстан - родина яблок и тюльпанов", "Древняя история и культура, великие ханы, батыры и акыны всегда были гордостью Казахстана", "Семь - особая цифра для казахского народа". - Нам очень понравилась сегодняшняя выставка. Я узнала много нового. Увидела новые книги, о которых даже и не знала. Теперь я хочу всех их прочесть. На такой выставке я первый раз, - сказала ученица третьего класса Сабрина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.