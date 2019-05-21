По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +22 градуса, ночью +6 градусов. 23 градуса тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов. Ясная погода без осадков прогнозируют синоптики в Актау. Днем здесь ожидается 23 градуса тепла, ночью +14. +17 градусов будет днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.