Фамилии будут идти в алфавитном порядке. Изготовление бюллетеней обойдётся в 133 млн тенге, передает Informburo.kz. Фото из архива "МГ" Фамилии кандидатов в избирательном бюллетени на выборах президента Казахстана будут идти в алфавитном порядке, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина. Порядок фамилий будет таким: Жамбыл Ахметбеков; Дания Еспаева; Амиржан Косанов; Толеутай Рахимбеков; Амангельды Таспихов; Касым-Жомарт Токаев; Садыбек Тугел. В ЦИК сообщили, что приняты меры для обеспечения защиты бюллетеней от подделок и фальсификаций. Избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей с резервом в 1% от общего числа избирателей. "Необходимо изготовить 12 067 475 избирательных бюлетеней. Для этого ЦИК приняла решение заключить договор с компанией "Жаркын КО". Мы получили от них предложение – 11 тенге за один бюллетень", – сообщила Сабила Мустафина. То есть изготовление бюллетеней обойдётся в 133 млн тенге. Доставка избирательных бюллетеней на участки будет осуществляться специальной связью. Их должны доставить не ранее чем за три дня (6 июня) и не позднее чем за один день до выборов (8 июня). Также в ЦИК сообщили, что на основании письма миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами комиссия отменила аккредитацию наблюдателя Александра Джона Фолкса. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций продлится до 3 июня. Выборы президента пройдут в Казахстане 9 июня. Напомним, 19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. Обязанности президента РК временно исполняет Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилисапринес присягу. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах, которые пройдут 9 июня.