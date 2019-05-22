Министр РК культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на заседание Правительства ознакомил всех с программой "Kids go free", в переводе "Дети летят бесплатно", сообщает Bnews.kz. «Мы ждем ее утверждения и внесем в закон о туристической деятельности. Чтобы казахстанцы отдавали предпочтение не загранице, а отдыхали внутри страны. Тогда детям до 15 лет, будут предоставлены бесплатные билеты на самолет». Государственная программа будет работать по системе "1+2" - двое детей на одного родителя, при предоставлении подтверждающих документов смогут получить билеты, за которые не надо будет платить. Эту практику давно используют многие развитые страны мира. Отвечая на вопрос, о сроках принятия Мухамедиулы сказал: «Я думаю, в течение месяца, два, мы будем ускоренно двигаться» Хотелось бы надеяться, что программу запустят уже летом этого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz