Ополаскивая им голову после мытья, можно решить проблему как сухих кончиков, так и жирных корней. Какой брать Ополаскивания уксусом применяли еще наши прабабушки. Это отличное средство для придания волосам блеска, избавления от перхоти и решение проблемы быстрого засаливания. Готовить состав очень просто: разведите в 1 литре вода 1 ст.л. 9% пищевого уксуса. Если у вас только яблочный, понадобиться пол стакана. Что дает Уксус восстанавливает РН баланс волос и кожи, смывает соли, оседающие после мытья жесткой водопроводной водой. Волосы станут гладкими, блестящими, пышными. Это средство не решит серьезные проблемы, поэтому можно использовать его комплексно с другими средствами: бальзам, маска, масла. Кому подходит Подойдет для сухих кончиком, жирных у корней волос и после окрашивания. Для темных волос к уксусной воде можно добавить стакан отвара розмарина – это добавит насыщенности вашему цвету. Для светлых – 1 стакан ромашкового отвара или 1 ст.л. сока лимона, для большего осветления. Как применять Уксусные ополаскивания нужно использовать поочередно с кондиционером для волос. После шампуня нанесите его по всей длине, затем смойте водой. Если ваши волосы жирные у корней, можете не смывать - это будет полезно. Зная о чудодейственных свойствах уксуса, производители косметики взяли народный рецепт- и теперь в магазинах можно купить специальный продукт – косметический уксус. В его составе есть ухаживающие компоненты и экстракты. Если вы приобрели косметический уксус, тщательно придерживайтесь инструкции.  