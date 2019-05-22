Вы, наверное, замечали: когда сидишь у костра или у камина и смотришь на огонь, в душе наступает умиротворение. Мысли успокаиваются, проблемы отступают… Но не всегда удается побывать на природе или у камина. Поэтому, если у меня на душе ненастье, настроение не важное, то я уединяюсь, зажигаю свечу и смотрю на ее пламя. Это отлично помогает восстановить душевное равновесие, облегчить психологическое состояние. Кажется, что огонь очищает душу и тело от невзгод и печалей. Они словно сгорают в пламени свечи, а мир становится добрее и светлее. Берегите себя и своих близких! На страницах нашего сайта вы найдете много занимательного на любой вкус: советы для хозяйки, веселые фотоляпы с сети, вкусные рецепты для ужина, и даже как получить большой урожай картошки. Будьте с нами! Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz  