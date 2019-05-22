В рамках поездки сенаторы осмотрели пожароопасные территории Акжайыкского, Жангалинского и Бокейординского районов, посетили крестьянское хозяйство «Айхан», где поднимались вопросы нехватки рабочей силы, в частности, инспекторов труда. По историческому комплексу «Бөкей Ордасы», вошедшему в сакральную карту Казахстана, были подняты вопросы выделения финансирования на проведение реставрационных работ музея, строительства инфраструктуры для развития туристической отрасли области в рамках программы «Рухани жаңғыру». Аким Жангалинского района Наурызбай Карагойшин рассказал о проблемах, связанных с исполнением программы «С дипломом – в село», финансирование данной программы охватывает лишь 50% района. 20 мая сенаторы посетили АО «Уральский завод «Зенит», где выпускаются корабли и катера для оборонных ведомств страны, встретились с трудовым коллективом, ознакомились с деятельностью завода. В ходе встречи обсужденыпути решения проблемы с загрузкой предприятия новыми заказами и дальнейшим финансированием. Сенаторы также посетили АО «Западно-Казахстанскую машиностроительную компанию». Они ознакомились с продукцией, производимой заводом, встретились с работниками предприятия. Учитывая тяжелые условия труда, в ходе встречи отмечена необходимость предоставления санаторно-курортного лечения для работников предприятия. Следующим объектом посещения стал Дворец молодежи и школьников, где депутаты ознакомились с работой коворкинг центра «BASTAU», предназначенного для самореализации и развития молодежи. Бырганым Айтимова предложила руководству центра проработать вопрос привлечения молодежи к работе в крестьянских хозяйствахагропромышленной сферы. 21 мая сенаторы посетили Бурлинский колледж. Здание ветхое, морально устаревшее и требует срочного капитального ремонта. Депутаты отметили необходимостьвыделения средств на ремонтно-строительные работы из областного бюджета. В этот же день состоялось заседание Комитета по социально-культурному развитию и науке, на котором рассмотрены вопросы совершенствование трудового законодательства. Председатель Комитета Бырганым Айтимова обратила внимание на слова первого президента Назарбаева, что «благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста дохода и качества жизни. Доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом своего дела, получает достойную заработную плату или имеет возможность открывать и развивать собственное дело». На заседании высказаны предложения по внесению изменений и дополнений в Трудовой кодекс в части обязательного составления коллективного договора крупными частными предприятиями. Также предлагается исключить дублирование функций отдела занятости и Центра занятости. Сегодня, 22 мая, сенаторы посетят ряд социально-культурных и образовательных объектов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.