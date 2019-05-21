За нарушение правил экологии штраф в размере 25 МРП оплатят  ТОО "Эксторал" и УФ РГКП "Қазқстан Су Жолдары",  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев, проверка судоремонтного завода ТОО "Флот", ТОО "Эксторал", ТОО "Дизельпром", ТОО "SeaLain", ТОО "Уральская судостроительная судоремонтная судоходная компания" и УФ РГКП "ҚСЖ" была окончена на прошлой неделе. - По результатам проведенных лабораторных анализов было установлено, что нарушили экологические требования две организации - ТОО "Эксторал" и УФ РГКП "Қазқстан Су Жолдары". Они привлечены к административной ответственности по статье 337 КоАП РК "Порча земли" и 324 КоАП РК "Нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды". Теперь они должны оплатить штраф в размере 63 тысяч тенге, - пояснил Мурат Ермеккалиев. Также Мурат Емеккалиев рассказал, что распространенная информация о затонувшем судне в данной местности не подтвердилась. - Скорее всего, маслянистые пятна образовались из-за того, что работники мыли палубу, а вся загрязненная вода стекала в реку. Второй момент - это обильное выпадение осадков, опять же загрязненный снег растаял и попал в воду, после чего образовались маслянистая пленка на поверхности воды в акватории затона имени Чапаева, - отметил  заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО. Напомним, в социальных сетях появилось фото, на котором на поверхности воды в затоне имени Чапаева изображены маслянистые пятна. После чего данная информация поступила в департамент экологии по ЗКО. В целях проверки были отобраны пробы в трех точках, из них две пробы были отобраны из загрязненного участка реки, третья - в районе ЗКМК.  Результаты химического анализа воды, отобраной из акватории затона имени Чапаева, показали превышение нефтепродуктов. Для установления виновных лиц 24 апреля началась проверка шести организаций, которые могли быть причастны к появлению нефтепродуктов в акватории в затоне имени Чапаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.