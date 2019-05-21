Скриншот с видео Инцидент произошел 19 мая в степи в Мангистауской области. Верблюжонок застрял между двумя трубами. Работники месторождения Каламкас с помощью спецтехники и тросов извлекли застрявшего между трубами верблюжонка. После чего животное отпустили на волю. iYNA7Sl-Wyk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.