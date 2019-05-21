Усиливается солнечная активность – высыпают веснушки. Но это не повод для переживания, существует проверенный  рецепт против пигментации кожи: Смешать по 1 ст.л. тертой мякоти огурца, измельченной петрушки и мелко нарезанного лимона. Добавить 100 мл спирта. Дать настояться 2 недели в прохладном, темном месте. Затем жидкость процедить и развести 200 мл березового сока. Этим лосьоном нужно протирать лицо, шею, зону декольте, руки каждый день перед сном. Не применяйте его перед выходом на солнце, иначе пигментация наоборот усилится. Берегите себя и своих близких! Как победить морщины, всегда ли надо слушать подруг и много всего актуального о красоте и здоровье читайте ежедневно на нашем сайте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!