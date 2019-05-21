В МВД подвели итоги служебного расследования в отношении полицейских Атырауской области, фигурировавших в видеозаписи с сотрудниками Нацбюро, передает Tengrinews.kz. Скриншот с видео "По результатам проверки за нарушение закона о "Дорожном движении" и ведомственных приказов, беспричинную остановку транспортных средств освобождены от занимаемых должностей три сотрудника батальона. Также за отсутствие контроля за личным составом освобождены от занимаемых должностей командир данного подразделения и начальник местной полицейской службы Атырау. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено руководство Управления полиции Атырау, областного МПС и курирующий заместитель начальника Департамента полиции области", - сообщили в МВД РК. Напомним, ранее в сети распространилась видеозапись с участием полицейских и сотрудников Нацбюро в Атырауской области. На кадрах показано, как полицейские останавливают на трассе два автомобиля, водитель одного из авто отказывается предъявлять водительское удостоверение. В публикациях в соцсетях отмечается, что в авто находились сотрудники Нацбюро. Также сообщается, что сотрудники полиции проводили рейд в особо охраняемой природной зоне "Акжайык". После проверки действий сотрудников Нацбюро заместитель руководителя департамента Нацбюро по Атырауской области Малик Уайсов освобожден от занимаемой должности, руководитель управления Бакытжан Губайдуллин предупрежден о неполном служебном соответствии, а их руководителю Сапарову за необеспечение контроля объявлен строгий выговор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.