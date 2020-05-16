Сегодня, 16 мая, вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаева. Согласно постановлению, с 18 мая возобновят работу летние кафе до 30 посадочных мест, непродовольственные рынки и магазины, туристические компании, детские секции и кружки развития, а также объекты культуры и химчистки. Работать объекты смогут только при соблюдении санитарных правил.  Новое постановление главного санврача ЗКО Новое постановление главного санврача ЗКО   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.